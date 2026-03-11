PRO FAMILIA JOURNAL am 18.03.2026 um 20 Uhr

pro familia München Freiham, Foto Charlotte Wiedmann
pro familia München Freiham, Foto Charlotte Wiedmann

Familienangebote in Freiham

In kurzer Zeit ist im Münchner Westen ein neuer Stadtteil entstanden, in dem bis zu 25.000 Menschen leben. Pro familia bietet jetzt zusätzlich in Freiham Erziehungsberatung an. Ganz in der Nähe entsteht ein Quartierszentrum mit einem Familien- und Beratungsangebot in Kooperation mit SOS-Kinderdorf.

Pro familia in Freiham – Erziehungsberatung
und Beratung im Familien- und Beratungszentrum 

Über die Notwendigkeit einer Anlaufstelle im neuen Stadtviertel sprechen wir mit der pro familia-Stellenleitung Charlotte Widmann, dem Geschäftsführer der pro familia München, Christian Reisenberg, und Dagmar Mosch, Fraktionssprecherin des Bezirksausschusses.


Sendung am Mittwoch, 18. März, um 20 Uhr auf www.lora924.de

