Betriebsräte sorgen für gelebte Demokratie

Damit die Demokratie nicht vor den Werktoren und Büros endet, brauchen wir mehr betriebliche Gegenmacht – die Betriebsräte.
Die Wahlen laufen zurzeit – leider nicht für alle Beschäftigten, denn nicht überall gibt es einen Betriebsrat. Welche Vorteile bringt ein Betriebsrat für Beschäftigte?
Wir wollten es genauer wissen:
- Was machen Betriebsräte überhaupt?
- Welche Aufgaben und Pflichten haben sie?
- Ist es überhaupt sinnvoll, sich in den Betriebsrat wählen zu lassen?
- Kann ein Betriebsrat auch speziell was für Frauen* erreichen?
- Und, und, und …
Über all diese Fragen haben wir mit drei Frauen gesprochen, die es wissen.
Live im Studio waren:
- Sigrid Daus, Betriebsrätin bei der München Klinik
- Jessy Asmus, Betriebsrätin bei der Süddeutschen Zeitung
- Anna Bauer, Fachanwältin für Arbeitsrecht
Beitrag nachhören:
Antworten