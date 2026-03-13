Betriebsräte sorgen für gelebte Demokratie

Damit die Demokratie nicht vor den Werktoren und Büros endet, brauchen wir mehr betriebliche Gegenmacht – die Betriebsräte.

Die Wahlen laufen zurzeit – leider nicht für alle Beschäftigten, denn nicht überall gibt es einen Betriebsrat. Welche Vorteile bringt ein Betriebsrat für Beschäftigte?

Wir wollten es genauer wissen:

Was machen Betriebsräte überhaupt?

Welche Aufgaben und Pflichten haben sie?

Ist es überhaupt sinnvoll, sich in den Betriebsrat wählen zu lassen?

Kann ein Betriebsrat auch speziell was für Frauen* erreichen?

Und, und, und …

Über all diese Fragen haben wir mit drei Frauen gesprochen, die es wissen.

Live im Studio waren:

Sigrid Daus, Betriebsrätin bei der München Klinik

Betriebsrätin bei der München Klinik Jessy Asmus, Betriebsrätin bei der Süddeutschen Zeitung

Betriebsrätin bei der Süddeutschen Zeitung Anna Bauer, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Beitrag nachhören: