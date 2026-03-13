Betriebsräte sorgen für gelebte Demokratie

13. März 2026 aurelia Alles zum Nachhören, Frauen, LGBTQIA*, Gleichberechtigung, Wirtschaft und Soziales 0

Betriebsratswahl 2026
Betriebsratswahl 2026

Damit die Demokratie nicht vor den Werktoren und Büros endet, brauchen wir mehr betriebliche Gegenmacht – die Betriebsräte.

Die Wahlen laufen zurzeit – leider nicht für alle Beschäftigten, denn nicht überall gibt es einen Betriebsrat. Welche Vorteile bringt ein Betriebsrat für Beschäftigte?

Wir wollten es genauer wissen:

  • Was machen Betriebsräte überhaupt?
  • Welche Aufgaben und Pflichten haben sie?
  • Ist es überhaupt sinnvoll, sich in den Betriebsrat wählen zu lassen?
  • Kann ein Betriebsrat auch speziell was für Frauen* erreichen?
  • Und, und, und …

Über all diese Fragen haben wir mit drei Frauen gesprochen, die es wissen. 

Live im Studio waren:

  • Sigrid Daus, Betriebsrätin bei der München Klinik
  • Jessy Asmus, Betriebsrätin bei der Süddeutschen Zeitung
  • Anna Bauer, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Beitrag nachhören:

Interview mit Betriebsrätinnen und Anwältin, 51:24 min

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