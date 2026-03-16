Und? Wer zahlt’s?

♦ ♦ ♦ ♦ WORTSENDUNG ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sendet am 3. Mittwoch im Monat um 21 Uhr im Sendefenster Perspektiven. Wiederholt wird die Sendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Donnerstag um 6 Uhr und um 15 Uhr und nur im Livestream am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Wozu braucht es eigentlich einen Zins?

Ginge es nicht auch ohne? Woher kommen Inflationen? Was genau macht eigentlich der IWF? Warum muss es der deutschen Industrie gutgehen, obwohl die Menschheit sich eine Fortführung der Industrialisierung unter dem Aspekt von Umweltbewahrung und Klimaschutz in der gegenwärtigen Form eigentlich gar nicht mehr leisten kann? Was bewirken Zölle? Gibt es Alternativen zum Kapitalismus unserer Zeit? Wozu brauchen wir die EZB? Macht die Wirtschaft, was die Politik will, oder ist es eher umgekehrt? Was bringen Kryptowährungen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte und dem Erstarken des Rechtspopulismus? Was passiert bei einer Insolvenz? Was sind Vor- und Nachteile von Freihandelsabkommen?

All diese Fragen – und noch viele mehr – sollen in den kommenden Monaten, vielleicht Jahren behandelt werden. Alle diese Fragen sind hochgradig komplex und ohne (und manchmal selbst mit) absolviertem Wirtschaftsstudium nur schwer zu durchschauen. Hinzu kommt, dass sich durch die Neoliberalisierung auch „die“ Wissenschaft (Stichwort Drittmittelfinanzierung der Universitäten) und insbesondere die Wirtschaftswissenschaft sehr stark auf die Seite neoliberaler, oder genauer, neoklassischer Positionen geschlagen hat und andere gar nicht mehr weiter erforscht oder gelehrt werden.

Doch das Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge ist extrem wichtig, wenn man die Politik und ihre Motivationen verstehen möchte. Es ist außerdem wichtig, wenn man die Hintergründe und Zusammenhänge begreift und wer von welchen Maßnahmen profitiert, und – natürlich – wer das Ganze letztlich bezahlt. Funktionelle Lösungen können nur mit diesem Verständnis gefunden und erkämpft werden, denn die beste Idee hilft nicht weiter, wenn sie sich nicht umsetzen lässt.

Hier will Radio LORA ansetzen und in jeder Sendung eines dieser Themen behandeln. Neben dem Autor Ulrich Seibert, der bisher die „Diktatur des Monetariats“ und gelegentlich die „Gegensprechanlage“ betreut hat, ist auch ein waschechter, renommierter Volkswirt mit an Bord, der sich auch intensiv u.a. mit Klimaforschung, Soziologie und Politikwissenschaft beschäftigt hat, nämlich kein Geringerer als der Postwachstumsökonom Prof. Dr. Dr. Helge Peukert. Sein Mitwirken stellt nicht nur wirtschaftswissenschaftliche Expertise sicher, sondern bietet auch die einmalige Gelegenheit, die behandelten Themen kritisch zu hinterfragen.

Da all diese Fragen auch für kommende Generationen überlebenswichtig sind, sollen auch junge, engagierte Klimaschützer*Innen mitmachen und ihre Fragen in der Sendung anbringen können.

Verantwortlicher Redakteur und Autor: Ulrich Seibert

Homepage: www.ulrich-seibert.de