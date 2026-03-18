In der Sendung der Interkulturellen Stiftung Kolibri interviewt Astrid Brundke Lisa und Peter von den „Löwenfans gegen Rechts“.

„Löwen gegen Rechts“ ist ein informeller Zusammenschluß politisch interessierter Löwenfans. Die Gruppe engagiert sich seit nunmehr 30 Jahren gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Homophobie – sowohl im Stadion, als auch im Verein und in der Münchner Öffentlichkeit.

Ausgezeichnet 2009 vom DFB mit dem „Julius Hirsch Preis“ und 2015 von der Stadt mit dem „Münchner Bürgerpreis für Demokratie“ sind die Löwenfans im Stadion präsent, solidarisieren sich u.a. mit sichtbaren Bannern mit Opfern von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, halten Kontakt zu den Vereinsverantwortlichen, „stören und nerven“, was bei den ’Vereinsoberen’ gelegentlich erforderlich ist, halten Vorträge, gestalten Ausstellungen und unterstützen andere Initiativen, die ähnliche Ziele verfolgen.

Der TSV 1860 (die „Löwen“) ist als Mitgliederverein fest verankert im Stadtteil Giesing, eine der Besonderheiten dieses Vereins, der neben Fußball auch noch viele weitere Sportarten anbietet.