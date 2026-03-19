Lieder mit Frauennamen im Titel bei Gery’s + Tary’s Favourites im März 2026

Am 8. März wurde der Internationale Frauentag gefeiert.
In den Favourites im März gibt es deswegen Lieder,
die einen Frauennamen im Titel tragen.
Im März 2026 haben Gery’s + Tary’s Favourites
zwei Sendetermine zur Verfügung auf UKW.
Es gibt also
Lieder mit Frauennamen, Teil 1
am Montag, 23. März 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
mit Siouxsie & the Banshees, Iggy Pop & Kate Pierson, Boston, u.v.m.
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream
und
Lieder mit Frauennamen, Teil 2
am Montag, 30. März 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
mit Kiss, den Dubliners, Rod Stewart, u.v.m.
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream
Die Favourites werden wiederholt …
in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.
und am darauffolgenden Wochenende
am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
jeweils nur im Internet Livestream.
Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …
7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek (Podcast aktuell)
(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)
Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com
Viel Spaß beim Zuhören
wünscht
Vorschau: Nächste Wunschbox im April 2026
am Mittwoch, 29. April 2026 nach den 22:00 Uhr Nachrichten bis 24:00 Uhr
gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox.
Da gibt es Hörerwünsche evtl. mit einer kleinen Geschichte dazu.
Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com
Merci.
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