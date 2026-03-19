Lieder mit Frauennamen im Titel bei Gery’s + Tary’s Favourites im März 2026

19. März 2026 Gery & Tary Alles zum Nachhören, Ankündigungen und Veranstaltungstipps 0

Am 8. März wurde der Internationale Frauentag gefeiert. 
In den Favourites im März gibt es deswegen Lieder, 
die einen Frauennamen im Titel tragen.

Im März 2026 haben Gery’s + Tary’s Favourites 
zwei Sendetermine zur Verfügung auf UKW. 

Es gibt also   

Lieder mit Frauennamen, Teil 1 

am Montag, 23. März 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
mit Siouxsie & the Banshees, Iggy Pop & Kate Pierson, Boston, u.v.m. 
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream

und 

Lieder mit Frauennamen, Teil 2 

am Montag, 30. März 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
mit Kiss, den Dubliners, Rod Stewart, u.v.m.
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream 


Die Favourites werden wiederholt … 

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende 
am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
jeweils nur im Internet Livestream.


Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen … 

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek (Podcast aktuell) 
(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)
 

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com 

Viel Spaß beim Zuhören 
wünscht

Gery

Vorschau: Nächste Wunschbox im April 2026

am Mittwoch, 29. April 2026 nach den 22:00 Uhr Nachrichten bis 24:00 Uhr
gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox. 
Da gibt es Hörerwünsche evtl. mit einer kleinen Geschichte dazu.
Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com 

Merci. 

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