Lieder über Millionäre und Milliardär*innen

In den Politischen Liedern am Donnerstag um 16 Uhr wird es um die Vor- und die Nachteile des Reichseins gehen.

Viele spaßige Bemerkungen wurden über Reiche gemacht, gemeint war in letzter Zeit oft Katherina Reiche, die seit dem 6. Mai 2025 Bundesministerin für Wirtschaft und Energie im Kabinett Merz ist. Die anderen Reichen gelten gar nicht mehr als sooo böse. „Superreich“ und „Überreich“ sind die neuen Label.

In dieser Sendung sind musikalisch dabei: Britta, die Prinzen, UWE, Marlo Grosshardt, Dota, Prinz Pi, Universal Gonzalez, Knorkator, Die Stehkrägen, Seeed, Deichkind mit Clueso, Krausemann, K.I.Z., Paula Paula und The toten Crackhuren im Kofferraum.