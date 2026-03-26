LORA sucht Verstärkung: Inforunde am 31. März 2026 um 18:00 Uhr

Hiermit laden wir Sie herzlich zu einer Inforunde in die Produktions- und Studioräume von LORA München ein. Dabei erhalten Sie einen Einblick in unsere Arbeit sowie weitere Informationen zu möglichen Formen der Mitarbeit.

Die Inforunde findet statt am

Dienstag, den 31. März 2026, um 18:00 Uhr.

Ort: Radio LORA München

Schwanthalerstraße 81 (Erdgeschoss), 80336 München



Anfahrt:

Am besten erreichen Sie uns mit der U4 oder U5, Haltestelle Theresienhöhe, Ausgang St.-Pauls-Straße. Von dort sind es etwa 3 Minuten zu Fuß.



Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer Inforunde begrüßen zu dürfen!