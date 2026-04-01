Kreativ-Quartier in München

Ein Kreativ-Quartier aus Containern, eine Bar in einem alten U-Bahn-Waggon und ein Schiff auf einer Zugbrücke. In München sind neue Sehenswürdigkeiten und Orte der Kultur entstanden, die es so bisher nicht gab.

Wie es dazu kam und wie so etwas in einer Stadt wie München zu bewerkstelligen ist, erfahrt ihr im Interview mit unserem Interviewgast Daniel Hahn.

Schaltet ein, wenn es am Donnerstag, dem 09. April 2026, um 20 Uhr heißt:

Alles, was… die Alte Utting, Bahnwärter Thiel und Co. ausmacht.