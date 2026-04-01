Smart Education – wie digitale Medien die Lern- und Lehrkultur verändern

Die Gesellschaft und mit ihr auch die Schulen müssen sich – insbesondere durch die um sich greifende Verwendung von KI – neuen Herausforderungen stellen. In der Tagung in Gauting „Digitale Schule.Bayern“ veranstaltet von der Realschule Gauting und der ACS-Group konnten sich Lehrende über ihre Erfahrungen beim digital gestützten Lehren austauschen.

Diese Sendung enthält: ein Interview mit Moritz Zeman, einem der beiden GF der ACS-Group, einen kurzen Auszug aus der Keynote von Sandra Niedermeier, Professorin an der Hochschule Kempten, zwei Gespräche mit Realschullehrern über ihre Erfahrungen mit insbesondere KI-gestütztem Lehren und Lernen.

Ein Gespräch mit einer Schülerin, die inzwischen kurz vor dem Abi steht, selbst ab der 7ten Klasse mit Tabletts in der Schule arbeitet und natürlich auch inzwischen ChatBots wie selbstverständlich nutzt.

Dazu Musik von Hubl Greiner mit Luigi Archetti und Mary Ocher

ein Beitrag von Beate Stoelzel