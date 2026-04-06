Deine Spende wird verdoppelt

Liebe Freundinnen und Freunde von Radio LORA München,

unser Sender steht vor spannenden neuen Projekten und Herausforderungen für die wir dringend deine finanzielle Unterstützung benötigen.

Jede Spende zählt und hilft uns, unsere Ziele zu erreichen und die Welt ein Stückchen besser zu machen.

Sei ein Teil dieser inspirierenden Reise. Gemeinsam können wir wahre Veränderungen bewirken.

Dein Beitrag ist wichtig und macht einen bedeutenden Unterschied.

Lass es uns zusammen anpacken und gemeinsam Großes vollbringen!

Und wir haben tolle Neuigkeiten für dich!

Die Stadtsparkasse München macht über das Regionalportal Wir Wunder wirwunder.de/projects/87065

„Radio LORA München, ein gemeinnütziges, werbefreies Bürgerradio“, eine Osteraktion bei der Deine Spende verdoppelt werden kann.



Die Verdoppelungsaktion läuft von Mittwoch, 08. April, 09:00 Uhr bis Freitag, 10. April. 23:59 Uhr und die Sparkasse gibt zu allen Einzelspenden bis zu 100,00 € nochmal den gleichen Betrag dazu. *

(Bis der Spendenpott leer ist.)

Insgesamt stellt die Stadtsparkasse München dafür wundervolle 10.000,00 € zur Verfügung.

Nutze die Chance, deine Spende zu verdoppeln!

Am 08. bis 10. April verdoppelt die Sparkasse München jede Spende bis 100 €. (beachte die Bedingungen)

Deine Spende kann somit doppelt so viel bewirken.

Unterstütze uns und sei Teil dieser tollen Aktion.

Wir hoffen auf deine großzügige Unterstützung und danken dir von Herzen für dein Engagement.

Jede Spende zählt!

wirwunder.de/projects/87065

Mit besten Grüßen,

Dieter Szettele und der Radio LORA Förderverein

