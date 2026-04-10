Servus, Ciao und Adieu … ver.di Frauen würdigen die Quer-Redaktion

Bei den Radio ver.di-Frauen stand diesmal ein besonderer Anlass im Mittelpunkt:
Abschied und Würdigung zugleich.
Denn gerade ist die letzte Nummer der QUER – Zeitschrift der verdi-Frauen in Bayern – erschienen. Nach 25 Jahren verabschiedet sich das Redaktionsteam mit Servus, Ciao und Adieu …
Personell und thematisch haben wir LORA- und QUER-Kolleginnen oft eng zusammengearbeitet. Daher wollten wir gemeinsam auf die Geschichte, Lieblingsthemen, Schwerpunkte und Schwierigkeiten der QUER zurückblicken und unsere Erinnerungen teilen.
- Was hat ihnen die Zeit bei der QUER bedeutet?
- Welches Gefühl überwiegt am Ende?
- Wie haben Leserinnen reagiert?
Diesen und weiteren Fragen sind wir in der Sendung nachgegangen.
Beitrag nachhören:
Live im Studio waren:
Dagmar Fries, Bettina Messinger, Corinna Poll und Walburga Rempe
Moderation: Martina Helbing.
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