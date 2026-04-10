Servus, Ciao und Adieu … ver.di Frauen würdigen die Quer-Redaktion

Bei den Radio ver.di-Frauen stand diesmal ein besonderer Anlass im Mittelpunkt:

Abschied und Würdigung zugleich.

Denn gerade ist die letzte Nummer der QUER – Zeitschrift der verdi-Frauen in Bayern – erschienen. Nach 25 Jahren verabschiedet sich das Redaktionsteam mit Servus, Ciao und Adieu …

Personell und thematisch haben wir LORA- und QUER-Kolleginnen oft eng zusammengearbeitet. Daher wollten wir gemeinsam auf die Geschichte, Lieblingsthemen, Schwerpunkte und Schwierigkeiten der QUER zurückblicken und unsere Erinnerungen teilen.

Was hat ihnen die Zeit bei der QUER bedeutet?

Welches Gefühl überwiegt am Ende?

Wie haben Leserinnen reagiert?

Diesen und weiteren Fragen sind wir in der Sendung nachgegangen.

Beitrag nachhören:

ver.di Frauen würdigen die QUEER – Zeitschrift, 51:49 min

Live im Studio waren:

Dagmar Fries, Bettina Messinger, Corinna Poll und Walburga Rempe

Moderation: Martina Helbing.