Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, Gruppe München

Monika Seiller und Silvia Schwarz führen durch eine vielschichtige Sendung zu den Aktivitäten von WILPF rund um die Themen Frieden, Freiheit und Feminismus
- Ostermärsche für Frieden und Abrüstung in München und Kaufbeuren unter dem Motto Völkerrecht statt Faustrecht.
- „Friedenstüchtig – wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen“. Interview zum Buch mit dem Autor Fabian Scheidler.
- Wissenschaftsfreiheit versus Bundeswehr. Rechtsanwältin Adelheid Rupp berichtet von ihrer erfolgreichen Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Ein Urteil mit Signalwirkung.
- Feministisch kämpfen: am 8. März, dem Internationalen Frauen*kampftag mit Feminism Unstoppable auf der Straße.
- HörStory mit Jane Addams – ein Porträt der Nobelpreisträgerin und WILPF-Mitbegründerin
- Frauenstreik am 9. März – wenn Frauen streiken, steht die Welt still. Ob die Welt in München tatsächlich stillstand – das erfahrt ihr in unserem Beitrag.
- CSW70 – In New York City stand die Welt nicht still – vom 9. bis 19. März fand dort die UN-Frauenkonferenz 2026 statt. Das Thema: wie Rechtssysteme inklusiver gestaltet werden können, um Diskriminierung für Frauen und Mädchen zu beenden.
- Aktionswochen gegen Rassismus. Porträt der Dichterin Semra Ertan und ihren krassen Protest gegen Rassismus.
- Stop War On Iran – Der Krieg im Iran ist das beherrschende Thema dieser Tage. Während manche die militärischen Angriffe der USA und Israels befürworten – gibt Sabine Heckmann Menschen aus dem Iran ihre Stimme, die das ganz anders sehen.
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