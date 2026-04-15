Eberle/Weilguni Meeting Duo x Kleinkunstfunke

Spontan und direkt, klangvoll, aber ganz ohne Stimme verständigen sich der Musiker Manuel Eberle (Trompete und Drum Machine) und der Künstler Raphael Weilguni (Klavier und Synthesizer). In ihren Improvisationen transportieren sie Stimmungen und Gefühle, die die Zuhörenden mitzunehmen scheinen, in eine ganz eigene Welt. Neben Eindrücken in ihre elektronisch-urbanen Sphären, die über charmante Gewitztheit zu gesanglich-melodiösen Klängen zerfließen und letzten Endes sogar ein bisschen punkig daherkommen, haben wir am Freitag, den 10.04. um 16 Uhr, live mit den Künstlern gesprochen.

Feature – 55,14 Min.