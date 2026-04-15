LORA Rocks

Eine Sendereihe von und mit Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 22.04.2026 um 16:02 Uhr (UKW und Internet-Stream)

Wiederholungen am

Donnerstag, 23.04., 01:00 Uhr und 08:00 Uhr (DAB+ und Internet-Stream)

Samstag, 25.04., 23:00 (Internet-Stream)

Raffaele Daniele Quarta – Ein Münchener Musikkraftwerk

Dass es in München eine vielfältige Musikszene gibt, ist unbestreitbar einer der angenehmen und interessanten Aspekte der bayerischen Landeshauptstadt. Einer der Musiker*Innen, die vom Bekanntheitsgrad ganz oben angesiedelt sind, ist Raffaele Daniele Quarta, dessen reichhaltiges Wirken schon seit vielen Jahren das Publikum fasziniert. Er ist ein fantastischer Gitarrist und Mandolinist, er singt, arrangiert und komponiert auch. In Baden-Württemberg geboren, in Sizilien aufgewachsen und in Bayern zu einem veritablen Musiker gereift, hat er sein „Handwerk“ über viele Jahre unter anderem mit klassischer Ausbildung perfektioniert. Und: Er lässt sich in keine Schublade stecken; Belcanto, Tarantella, Prog-Rock, Heavy Metal, you name it, he plays it. Und alles klingt authentisch, denn er ist mit allem seit frühester Jugend (er stand schon als Kind solo auf der Bühne) intensiv in Berührung gekommen. Grund genug, den Ausnahmemusiker zum Gespräch zu bitten.

In dem Gespräch geht es insbesondere auch um seine aktuellen Projekte, die (aus der Popa Raff Band hervorgegangene) Raffaele Quarta Band, die Zusammenarbeit mit dem spanischen Musiker und Komponisten Giano Delfi und – ganz neu – das Metathron Orchestra, das seinen Sitz in München hat, gleichwohl aber international besetzt ist, neben Raffaele mit Falke Borzinni (Aserbeidschan) am Bass, Mike Thorne (England) an den Drums und Ulli „Fliszt“ Linzen (Deutschland) an den Keyboards.

(c) Radio LORA; Metathron Orchestra; v.l.n.r: Raffaele Daniele Quarta (git, voc), Ulli „Fliszt“ Linzen (keyb), Falke Borsinni (b); nicht mit auf dem Bild ist Mike Thorne (dr)

Daneben gibt Raffaele auch Einblicke in seine Arbeit als Instrumentallehrer, die ihm sehr viel bedeutet. Natürlich spielen wir in dieser Ausgabe von LORA Rocks ausschließlich Musik von/mit Raffaele Quarta und zwar:

Metathron Orchestra: War Pigs (Black Sabbath Cover – Radio Edit)

Raffaele Quarta Band: Raffaello Il Menestrello (Live vom Theatron – Radio Edit)

Giano Delfi / Raffaele Quarta: Misilqa

Giano Delfi / Raffaele Quarta: Giuliana

Raffaele Quarta Band: Sogni Viola

Metathron Orchestra: Ratsch

Hier noch ein paar Links, wenn ihr mehr über die Musiker wissen oder von ihnen hören wollt: