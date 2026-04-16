Demo für erneuerbare Energien in München am 18. April

Am kommenden Samstag geht es darum, die Erneuerbare Energien verteidigen denn: Wirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) greift die Energiewende an.

In der Gesellschaft formiert sich Widerstand. Den wollen die mehrere Organisationen am 18. April mit Demos für die erneuerbaren Energien auf die Straße bringen:

in Berlin, Hamburg, Köln und auch in München.

Seite an Seite demonstrieren Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft: Mieter*innen und Unternehmen, Klimaschützer*innen und das Handwerk. Für saubere Energie, für Unabhängigkeit, gegen fossile Lobbypolitik.

Bei uns im Studio ist eine der Organisator*innen – Ronja von Friday für Futures. Wir wollten von Ihr wissen, was geplant ist und worum es eigentlich geht.

Magazinbeitrag vom 15.04.2026

Interview mit Ronja von Friday für Futures, 5:58 min

Infos zur Demo in München:

Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für die Energiewende – gegen fossile Lobbypolitik und für eine saubere, sichere Zukunft. Sei dabei!

Zeit: Samstag, 18. April 2026, 12 Uhr

Startort: München, Siegestor

Programm:

Harald Lesch (Prof. Astrophysik TUM, Wissenschaftsjournalist)

Michael Sterner (Prof. Energiespeicher und Energiesysteme OTH Regensburg)

Verena Bentele (Präsidentin Sozialverband VdK Deutschland)

Katharina Habersbrunner (Vorständin BBEn und Vorsitzende Bürgerenergiegenossenschaft BENG eG)

Sepp Bichler (Energiebauern GmbH)

Katharina Schulze (MdL, Bündnis90/Die Grünen)

Florian von Brunn (MdL, SPD)

Franziska Buch (Umweltinstitut München)

Saskia Reinbeck (Greenpeace Bayern)

Martin Geilhufe (BUND Naturschutz in Bayern)

Andie Wörle (German Zero)

Musik:

GG Soprano, Jesko Braun

Hans & Sarah Well (“Hans Well & die Wellbappn”)

Route:

12 bis 13 Uhr Siegestor | Ludwigstr. – von-der-Tann-Str. | ca. 13.40 Uhr Staatskanzlei | FJS-Ring – Prinzregentenstr. | ca. 14.20 – 14.50 Uhr Bayr. Ministerium f. Wirtschaft