So muss Schule!

Ein Gespräch mit Christine Lindner, Vorsitzende des Vereins: Eine Schule für alle, über die Notwendigkeit des inklusiven Lernens und Lehrens, nicht nur um der UN-Behindertenrechtskonvention zu genügen sondern in erster Linie um die Demokratiefähigkeit unserer Gesellschaft zu stärken. Schulen sind Orte, in denen Kinder und Jugendliche demokratiefähig im Sinne der kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen gemacht werden (können) und zusätzlich auch Lernen welche Mittel zur Gestaltung dieser Gesellschaft sie besitzen.

Das Bündnis Gemeinschaftsschule veranstaltet am 24./25. April eine Fachtagung über die Notwendigkeit des gemeinsamen Lernens auch im Freistaat Bayern.

Mehr Infos auf ihrer Website: www.buendnis-gemeinschaftsschule-bayern.de

ein Beitrag von Beate Stoelzel