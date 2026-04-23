Gegensprechanlage

Der Iran im Fokus – Ein Gespräch mit einem iranischen Bürgerrechtler

Mittwoch, 22. April 2026, 21:00 Uhr

Wiederholungen:

– Do., 23.4., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ & Internet-Stream)

– Sa., 25.4., 20:00 Uhr (Internet-Stream)

– So., 26.4., 11:00 Uhr (Internet-Stream)

Es ist ungewöhnlich, dass eine Webseite zu einer Sendung erst gepostet wird, nachdem die Sendung gelaufen ist, doch dieses Mal gab es dafür einen guten Grund: Wir wollten dadurch, dass wir diese Sendung nicht vorab angekündigt haben, verhindern, dass die Sicherheit unseres Studiogastes, der in Sachen Protest und Arbeit gegen das Mullah-Regime in Teheran durchaus kein kleines Rad dreht, gefährdet wird.

Bundeskanzler Merz versucht, neutral zu bleiben. Es geht schließlich ums Geschäft, da will man sich offenbar im Zweifel mit klaren Worten lieber zurückhalten. Rückgrat zu zeigen und schwerste Verbrechen gegen Menschlichkeit und Menschenrechte, wie sie gerade in diesen Zeiten einerseits vom iranischen Mullah-Regime, aber auch von den USA und Israel begangen wurden und werden, anzuklagen, passt eben nicht ins Wertebild von Opportunisten. Dazu kommt, dass sich auch Mainstream-Medien hierzulande nicht gerade darum reißen, den deutschen Mediennutzer*Innen die wahren Dimensionen der Tragödien, die sich im Iran momentan abspielen, zuzumuten. Um es mal vorsichtig zu formulieren.

Unser Studiogast in dieser Sendung ist Iraner und er weiß als Bürgerrechtler, der sich beruflich und familiär immer wieder dort aufhält, und der auch die Proteste in Teheran im Januar 2026, bei denen die Revolutionsgarden Tausende Menschen mit ihren Maschinengewehren einfach niedergemäht haben, hautnah miterlebt hat, wie es im Iran heute aussieht. Seinen Namen haben wir übrigens aus Sicherheitsgründen anonymisiert, da die Mullahs auch vor Sippenhaft nicht zurückschrecken, um Bürgerrechtler*Innen zu „disziplinieren“.

Wir sprechen mit ihm über die Lage dort, über die Akzeptanz des Mullah-Regimes in der Bevölkerung, darüber, wie der Angriffskrieg der USA und Israels die Situation verschlechtert haben und welche Auswirkungen dieser auf die Kraft, mit der die Mullahs sich momentan noch an der Macht halten können, hat. Wir sprechen über die Legitimität eines Regime Changes und natürlich darüber, wie die Chancen darauf stehen, dass ein solcher in Kürze kommen könnte. Natürlich werden auch Israel und die USA dabei ein gewichtiges Wort mitreden wollen, da ihre Interessen unmittelbar betroffen sind. Wie hoch stehen angesichts dessen die Chancen, dass nach dem Mullah-Regime eine selbst bestimmte (also nicht z.B. von den USA gesteuerte) Demokratie Einzug hält im Iran und dass der Iran anstelle eines spaltenden Einflusses im Nahen Osten einen stabilisierenden und friedlichen ausüben können wird?

Die kommende Entwicklung im Iran wird zweifelsohne bestimmend sein für die Zukunft des Nahen Ostens und damit auch der Weltpolitik. Deutschland wird sich positionieren müssen …