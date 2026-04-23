Lieder mit „heiß“ oder „kalt“ im Titel bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im April 2026

Im April erleben wir Tage, die fast schon heiß sind

und Tage, die uns wieder Kälte und Frost bringen.

Eine Gelegenheit, um mal nach Liedern zu schauen, die „heiß“ oder „kalt“ im Titel tragen.

Schon zu Anfangszeiten der Favourites haben Tary und ich eine Liste dazu begonnen und dann gepflegt.

Eine Auswahl daraus gibt es bei Gery’s + Tary’s Favourites jetzt im April.

Da haben wir zwei Sendestunden zur Verfügung.

und zwar …

Lieder mit „kalt“ im Titel

am Montag, 27. April 2026 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

mit Liedern von Maggie Reilly, TXT, den H-Blockx, Billy Talent u.v.m.



… und …

Lieder mit „heiß“ im Titel

am Mittwoch, 29. April 2026 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

mit Liedern von The Power Station, Donna Summer, Foreigner, Jamiroquai u.v.m.



Wunschbox im April

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 29. April 2026 nach den 22:00 Nachrichten bis Mitternacht



die mittlerweile fünfunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.



Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream.



Die Favourites und die Wunschbox kann man

nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery