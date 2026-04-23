Lieder mit „heiß“ oder „kalt“ im Titel bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im April 2026

Im April erleben wir Tage, die fast schon heiß sind
und Tage, die uns wieder Kälte und Frost bringen.
Eine Gelegenheit, um mal nach Liedern zu schauen, die „heiß“ oder „kalt“ im Titel tragen.
Schon zu Anfangszeiten der Favourites haben Tary und ich eine Liste dazu begonnen und dann gepflegt.
Eine Auswahl daraus gibt es bei Gery’s + Tary’s Favourites jetzt im April.
Da haben wir zwei Sendestunden zur Verfügung.
und zwar …
Lieder mit „kalt“ im Titel
am Montag, 27. April 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW und im Internet Livestream
mit Liedern von Maggie Reilly, TXT, den H-Blockx, Billy Talent u.v.m.
… und …
Lieder mit „heiß“ im Titel
am Mittwoch, 29. April 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW und im Internet Livestream
mit Liedern von The Power Station, Donna Summer, Foreigner, Jamiroquai u.v.m.
Wunschbox im April
Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft
am Mittwoch, 29. April 2026 nach den 22:00 Nachrichten bis Mitternacht
die mittlerweile fünfunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.
Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.
Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com
Die Favourites werden wiederholt …
in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.
und am darauffolgenden Wochenende
die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr
im Internet Livestream.
Die Wunschbox wird wiederholt …
am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream
und am darauffolgenden Wochenende
am Samstag um 18:00 Uhr
im Internet Livestream.
Die Favourites und die Wunschbox kann man
nachhören oder sich als mp3 runterladen …
7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek
Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com
Viel Spaß beim Zuhören wünscht
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