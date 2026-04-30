Bildung braucht Inklusion – der Bildungsrebell Tim Wiegelmann im Gespräch

Tim Wiegelmann, ein Bildungsrebell, und Tina Uthoff, eine Bildungsaktivistin, sprachen auf der Bühne der Montessori Schule Dachau im Rahmen der Fachtagung „So muss Schule“ über bestehende und vergebene Chancen im bayerischen Bildungssystem.

Tim , ein junger Mann Anfang 20, sitzt im Rollstuhl, Tina Uthoff, eine ausgebildete Grundschullehrerin, sitzt seit Mitte Dezember letzten Jahres im Vorstand des Vereins „Bildungspolitik Bayern“.

Am Ende gab es „Standing Ovations“ für Tim Wiegelmann, er hatte es geschafft, uns auf unsere eigene Menschlichkeit zurückzuwerfen.

Nicht nur Bildung braucht Inklusion – Demokratie braucht Inklusion.

ein Beitrag von Beate Stoelzel fürs Loramagazin am 29.4.26