Brigitte Wolf – 24 Jahre ehrenamtliche Stadträtin für die Linke

Am 8. März dieses Jahres wurden die Kommunalwahlen in Bayern durchgeführt. Auch in München wurde ein neuer Stadtrat, Bezirksausschüsse und der Bürgermeister gewählt, auch wenn letzterer erst in der Stichwahl zwei Wochen später bestimmt wurde. Heute tagte der seit sechs Jahren amtierende Stadtrat zum letzten mal. Der neu gewählte Stadtrat kommt erst am 11. Mai zusammen.

Für viele ehrenamtliche Stadträtinnen hat also heute die letzte Stadtratssitzung stattgefunden. Einige wären gerne noch eine weitere Amtsperiode dabei gewesen, andere haben nicht mehr kandidiert. Eine von ihnen ist Brigitte Wolf. Sie ist seit 24 Jahren ehrenamtliche Stadträtin. Wir wollen mit ihr auf 24 Jahren ehrenamtliche Stadtratsarbeit – zurückblicken, einige Wegbegleiterinnen zu Wort kommen lassen und Auszüge aus ihrer letzte Rede in Vertretung des Oberbürgermeisters bringen.