Protest gegen radikale Abtreibungsgegner*innen auf dem Königsplatz

In der Mai-Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München dreht sich fast alles um die Proteste gegen den sog. Marsch fürs Leben radikaler Abtreibungsgegner*innen am 18. April auf dem Königsplatz.

Wir waren dabei bei der Gegendemo am Lenbachhaus und haben mit Ronja Schwarz und Yasmin Fuchs vom Pro Choice-Bündnis gesprochen. Wir haben nachgefragt, wer hinter dem Marsch fürs Leben steckt, ob der § 218 StGB bald abgeschafft wird und warum sich die medizinische Versorgung von ungewollt Schwangeren verschlechtert.

Und Ihr hört Reden von Kathrin vom Gesundheitskollektiv, einer Vertreterin von Pro Familia in Action, von Make Feminism a Thread und der Gruppe F.

Außerdem: „Der freundliche Wadlbeißer“: Der parteilose Stadtrat Thomas Lechner blickt zurück auf sechs Jahre Amtszeit im Münchner Rathaus.

Der Bund für Geistesfreiheit München sendet jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Sendefenster Arbeit-Botzeit-Freizeit bei LORA München auf der UKW-Frequenz 92.4, auf DAB+ und im Livestream unter www.lora.924.de zu hören.