Ist das ein Schattenspender, oder kann das weg? Wie es um den Baumschutz in München bestellt ist.

22. Sendung des Klimafunks vom 30.04.2026 –

Bäume sind enorm wichtig für die Klimaresilienz von Städten. Allerdings fallen sie in einer wachsenden Stadt wie München zu oft der Kettensäge zum Opfer.

Die Biologin Dr. Gisela Krupski vom Bund Münchner Bürgerinitiativen e.V. teilt ihre langjährigen Erfahrungen mit dem Thema Baumschutz in München.

Joseph Coenen berichtet als Mitinitiator über das Bürgerbegehren zum “BaumEntscheid München”.

https://www.freie-radios.net/142281

Weiterführende Links

Berichte bei LORA München

– LORA Magazin vom 10.03.2026 Interview Dorit Zimmermann und Bernhard Weintritt von

der Baumschutz-Sprechstunde des Bund Naturschutz Kreisgruppe München



– LORA 17.03.26 Baumfällungen in München: Sicherheit trifft auf Naturschutz (

Baumfällungen in Nymphenburg und Hartmannshofen, Bernd Heckmair)

https://lora924.de/2026/04/14/baumfaellungen-in-muenchen-sicherheit-trifft-auf-naturschutz/



Zur Interviewpartnerin Frau Dr. Krupski

– Pro Fürstenried e.V. dem Verein für Lebensqualität in Fürstenried“: https://www.pro-fuerstenried.de

– München Liste e.V.: https://www.muenchen-liste.de

– BMBI – Bund Münchner Bürgerinitiativen e.V.: https://www.bmbi.bayern



Stadtwachstum / Stadt-Umland-Beziehung

– Baumstatistik – ist München für den Klimawandel gerüstet? (Rathaus.-Umschau

24.03.2016)

https://ru.muenchen.de/2016/57/Baumstatistik-ist-Muenchen-fuer-den-Klimawandel-

geruestet-55171



