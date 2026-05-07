Demokratie braucht Inklusion

Das Einüben demokratischer Prozesse beginnt spätestens in der Schule, in der Kinder gemeinsam mit anderen in gestalteten Gruppenprozessen demokratische Regeln, wie keine physische und psychische Gewalt beim Durchsetzen der eigenen Interessen, lernen.

Es gilt die eigene, aber auch die Persönlichkeit von anderen zu respektieren, auftretende Konflikte im Gespräch unter Beachtung der geltenden Regeln zu lösen. Demokratie darf – schon in der Schule – nicht zu der Herrschaft einer Mehrheit degenerieren, die Vielheit einer Gemeinschaft als – manchmal anstrengende – Bereicherung empfinden können, auch das ist ein Ziel des Einübens von Demokratie, die unerlässlich für den Fortbestand unserer Demokratie in Bayern und auch in Deutschland ist.

Bei der Tagung „So muss Schule“ trafen sich Menschen, die für eine demokratische, inklusive Gesellschaft arbeiten. In dieser Sendung kommen einige von Ihnen zu Wort:

Reinhard Stähling – ehemaliger Schulleiter der Primus Schule Berg Fidel in Münster

Margret Rasfeld – Bildungsexpertin, die für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung kämpft

Stefan Ruppaner, der in seiner Alemannenschule, den starren Klassenverband auflöste, es Kindern und Jugendlichen ermöglichte, nach ihrem eigenen Tempo zu lernen

Zwei Jugendliche der Bayerischen Schüler*innenbewegung

Christine Lindner, die Vorsitzende des Vereins „Eine Schule für alle“ und eine der Organisator*innen der Veranstaltung

Zusätzlich stellt Florian Kohl von der GEW Bayern, selbst Förderschullehrer, die gewerkschaftliche Sicht auf die augenblickliche Mangelsituation an vielen Schulen in Bayern dar.