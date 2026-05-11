Wenn Profitgier Stadtgeschichte zerstört: das Obergiesinger Uhrmacherhäusl

Der illegale Abriss des denkmalgeschützten Uhrmacherhäusls in Obergiesing löste 2017 bayernweit Empörung aus. Seit 2021 steht nach einem Gerichtsurteil fest, dass der Eigentümer das Gebäude originalgetreu wieder aufbauen muss. Doch passiert ist bislang nichts – sehr zum Ärger der Anwohner.

Nun hatte sich der Bauherr selbst als Frist gegeben: den 1. April 2026. Bis jetzt passierte nichts. War das nun ein Aprilscherz, den sich der Eigentümer mit der Lokalbaukommission München erlaubte?

Am Freitagabend hielt Heimat Giesing vor der inzwischen überwucherten Leerstelle wieder ihr Treffen ab. Wie geht es weiter? Und wird die Stadt jetzt Zwangsgelder erheben? Udo Siefken informierte über den letzten Stand der Dinge.