Rechtspopulismus – warum? – Teil 2

Und? Wer zahlt’s?

Eine Sendereihe von und mit Postwachstumsökonom Prof. Dr. Dr. Helge Peukert und Buchautor Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 20.05.2026 um 21:00 Uhr.

Wiederholungen: Do., 21.05., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ und Livestream), Sa., 23.05., 20:00 Uhr und So., 24.05. um 11:00 Uhr (beide nur im Livestream)

Rechtspopulismus boomt, insbesondere in den „Neuen Bundesländern“. Aber leider bei weitem nicht nur und das Phänomen ist auch nicht beschränkt auf Deutschland. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die als Herzstücke einer freiheitlichen und funktionalen Zivilisation gelten, stehen unter Beschuss wie – in Deutschland – seit über 90 Jahren nicht mehr. Die „aufrechten Demokraten“ scheinen das Problem bzw. seine Ursachen nicht richtig einordnen zu können und was auch immer sie tun – Rechtspopulisten „sachlich stellen“, Forderungen und Narrative von Rechtspopulisten übernehmen, Sozialstaat und Demokratie weiter einschränken, Rechtspopulisten wahlweise eine Bühne geben oder gar nicht mit ihnen reden – es bewirkt regelmäßig das Gegenteil von dem, was bewirkt werden soll, nämlich: Rechtspopulisten klein zu halten. Dass sie selbst und die „Sachzwänge“, denen sie sich bereitwilligst unterwerfen, die eigentliche Wurzel für das Problem sein könnten … das fällt ihnen eher nicht ein und die meisten würden diesen Anwurf auch vehement von sich weisen.

Im ersten Teil (den ihr hier nachhören könnt) haben wir über die politischen und ökonomischen Ursachen für das Erstarken des Rechtspopulismus gesprochen. In diesem Teil (Sendung am 20. Mai) geht es um sozio- und evolutionspsychologische Ursachen und um die Frage, ob die Postwachstumsökonomie dem Rechtspopulismus tatsächlich die Existenzgrundlage entziehen könnte, wie Prof. Dr. Dr. Helge Peukert in seinem letzten Buch „Rechtspopulismus. Warum?“ ausführt.

Außerdem gibt es natürlich wieder Musik, dieses Mal von Queen, DaDing und Rubén Blades.