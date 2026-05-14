pro familia journal – am 20. Mai um 20 Uhr

Patchworkfamilien-Alltag zwischen neuen Beziehungen,
alten Bindungen und vielen Herausforderungen.
Im Studio ist die Psychologin und Paar- und Familientherapeutin Camilla Engelsmann von pro familia München. Sie ordnet ein, wie Patchworkfamilien funktionieren können, welche Chancen sie bieten- und wo typische Herausforderungen entstehen.
Außerdem kommen Menschen aus unterschiedlichen Patchworkkonstellationen zu Wort und erzählen über ihre Familiensituation und -alltag.
Patchworkfamilien-Alltag zwischen neuen Beziehungen, alten Bindungen und vielen Herausforderungen.
Sendung am Mittwoch, 20. Mai 2026 um 20 Uhr auf Lora 92.4
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