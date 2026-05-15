Diesmal geht es um die Personalratswahlen – Personalräte sorgen für gelebte Demokratie.

Damit die Demokratie nicht vor den Verwaltungen und Büros endet, brauchen wir mehr Gegenmacht in den Dienststellen – die Personalräte.

Und die Wahlen finden z.B. bei der Stadt München Anfang Juli statt. Welchen Vorteil hat es, wenn in einer Dienststelle ein Personalrat existiert? Wir wollen es genauer wissen.

Was machen Personalräte überhaupt? Welche Aufgaben und Pflichten haben sie?

Ist es überhaupt sinnvoll sich in den Personalrat wählen zu lassen?

Kann ein Betriebsrat auch speziell was für Frauen* erreichen?

Und, und, und …

Über all diese Fragen wollen wir mit zwei Frauen sprechen, die es wissen.

Live im Studio sind:

Susanne Lutz , Personalrat beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Landeshauptstadt München und

, Personalrat beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Landeshauptstadt München und Birgit Schulz-Wilk, Personalrätin im Sozialreferat und im Gesamtpersonalrat der Stadt.

Beitrag nachhören: