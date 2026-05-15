Diesmal geht es um die Personalratswahlen – Personalräte sorgen für gelebte Demokratie.
Damit die Demokratie nicht vor den Verwaltungen und Büros endet, brauchen wir mehr Gegenmacht in den Dienststellen – die Personalräte.
Und die Wahlen finden z.B. bei der Stadt München Anfang Juli statt. Welchen Vorteil hat es, wenn in einer Dienststelle ein Personalrat existiert? Wir wollen es genauer wissen.
- Was machen Personalräte überhaupt? Welche Aufgaben und Pflichten haben sie?
- Ist es überhaupt sinnvoll sich in den Personalrat wählen zu lassen?
- Kann ein Betriebsrat auch speziell was für Frauen* erreichen?
- Und, und, und …
Über all diese Fragen wollen wir mit zwei Frauen sprechen, die es wissen.
Live im Studio sind:
- Susanne Lutz, Personalrat beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Landeshauptstadt München und
- Birgit Schulz-Wilk, Personalrätin im Sozialreferat und im Gesamtpersonalrat der Stadt.
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