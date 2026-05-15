Personalräte sorgen für gelebte Demokratie

15. Mai 2026 aurelia Alles zum Nachhören, Frauen, LGBTQIA*, Gleichberechtigung 0

Verdi Frauen, Foto privat
Verdi Frauen, Foto privat

Diesmal geht es um die Personalratswahlen – Personalräte sorgen für gelebte Demokratie.

Damit die Demokratie nicht vor den Verwaltungen und Büros endet, brauchen wir mehr Gegenmacht in den Dienststellen – die Personalräte.
Und die Wahlen finden z.B. bei der Stadt München Anfang Juli statt. Welchen Vorteil hat es, wenn in einer Dienststelle ein Personalrat existiert? Wir wollen es genauer wissen.

  • Was machen Personalräte überhaupt? Welche Aufgaben und Pflichten haben sie?
  • Ist es überhaupt sinnvoll sich in den Personalrat wählen zu lassen?
  • Kann ein Betriebsrat auch speziell was für Frauen* erreichen?
  • Und, und, und …

Über all diese Fragen wollen wir mit zwei Frauen sprechen, die es wissen.

Live im Studio sind:

  • Susanne Lutz, Personalrat beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Landeshauptstadt München und
  • Birgit Schulz-Wilk, Personalrätin im Sozialreferat und im Gesamtpersonalrat der Stadt.

Beitrag nachhören:

Interview mit Susanne Lutz und Birgit Schulz-Wilk, 51:25 min

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