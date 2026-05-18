Westend-Perspektiven: Was macht eigentlich ein Bildunglokal?

An Lokalitäten ist das Westend reich wie kaum ein anderer Münchner Stadtteil: einfache Wirtschaften, ambitionierte Restaurants, Szenekneipen mit Schanigärten, das Beisl an der Ecke. Eine etwas andere Art von „Lokal“ ist das Bildungslokal an der Ecke Westend- und Ligsalzstraße. Etwas versteckt hinter einer der vielen Baustellen im Viertel liegt es schräg gegenüber vom noch unfertigen Neubau des Kreisjugendrings – von dem später noch die Rede sein wird. Betrieben wird das Bildungslokal vom Pädagogischen Institut des Referats für Bildung und Sport. Dort treffen wir Elisabeth Fink und Petra van Cronenburg, die das Projekt managen. Zuerst wollen wir von ihnen wissen: Was genau macht eigentlich ein Bildungslokal?

Westend-Perspektiven. LORA-Magazin vom 13.05.2026 – Länge: 12:53 Min.