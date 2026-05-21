Bezirksausschüsse in München – BA Sendling hat eine neue Vorsitzende

Am 8. März wurden neben dem Stadtrat auch die 703 Mitglieder der Bezirksausschüsse (BA) gewählt. Diese verteilen sich auf 25 Stadtbezirke. Die Größe des BAs orientiert sich an der Anzahl der Einwohner in dem Bezirk und liegt zwischen 15 Mitgliedern in der Altstadt-Lehel (kleinster BA) und 45 Mitgliedern in Ramersdorf-Perlach (größter BA).



Wir waren letzten Montag im Bezirksausschuss Sendling vor Ort. Er ist einer der kleineren BAs mit 21 Mitgliedern. 1/3 neue Mitglieder gibt es im Bezirksausschuss Sendling von den Grünen. Neu sind zwei Mitglieder der Partei Die LINKE. Wir konnten nach dem Wahlmarathon von 3 Stunden in der Pause mit drei „Neuen“ reden.

Bezirksausschüsse in München. LORA-Magazin vom 20.05.2026 – Länge: 9:28 Min.