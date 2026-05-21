Streik für Tarifautonomie – 1. bundesweite Aussperrung vor 50 Jahren in der Druckindustrie

Deutschland im Frühjahr 1976

In der Druckindustrie tobte ein Tarifkonflikt mit bis dato ungekannter Härte. Die ver.di-Vorläuferorganisation IG Druck und Papier hatte zum Streik aufgerufen.

Der Unternehmerverband reagierte sofort mit flächendeckenden Aussperrungen. Zwar war die Grundkonstellation die übliche: Die Beschäftigten wollten angemessene Lohnerhöhungen, die Unternehmer wollten sie nicht zugestehen. Doch es ging um viel mehr. Die IG Druck und Papier kämpfte auch für ihre Autonomie, gegen staatliche Vorgaben in der Tarifpolitik. Als einzige Gewerkschaft.

Und am Ende mit Erfolg!

Wir sprachen mit einem der dabei war:

Ernst Späth, 1976 Drucker bei Franzis in München und im Vorstand der IG Druck und Papier.

Interview Ernst Späth, Teil 1:

Interview Ernst Späth, Teil 1, 10:13 min

Teil 2 Blick auf die heutige Zeit: