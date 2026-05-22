Portrait: K. C. & the Sunshine Band bei Gery’s + Tary’s Favourites im Mai 2026

Im Mai steht für die Favourites nur eine Sendestunde zur Verfügung,
und daher gibt es diesmal wieder ein Portrait.
Bei Gery’s + Tary’s Favourites blicken wir jetzt im Mai auf
K.C. & the Sunshine Band.
Sie zeigten bereits vor etwa 50 Jahren,
wie fröhlich und erfolgreich das Miteinander
von verschiedenen Geschlechtern, Hautfarben,
Rassen und Religionen sein kann,
wenn man es will und zulässt.
Neben einem Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame
erhielt die Band zahlreiche Auszeichnungen.
2025 und 2026 ist sie wieder weltweit unterwegs.
Also:
Sendung Portrait: K.C. & the Sunshine Band
am Montag, 25. Mai 2026, 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.
Die Favourites werden wiederholt …
in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.
und am darauffolgenden Wochenende
am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
nur im Internet Livestream.
In der LoRa Mediathek kann man die Favourites
7 Tage lang nach dem Sendetermin nachhören
oder sich als mp3 runterladen.
Vorschau: Wunschbox im Juli
Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft
am Mittwoch, 29. Juli 2026
nach den 22 Uhr Nachrichten bis Mitternacht
die Wunschbox.
Da gibt’s eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.
Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com.
Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com
Viel Spaß beim Zuhören wünscht
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