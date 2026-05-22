Portrait: K. C. & the Sunshine Band bei Gery’s + Tary’s Favourites im Mai 2026

Im Mai steht für die Favourites nur eine Sendestunde zur Verfügung,

und daher gibt es diesmal wieder ein Portrait.

Bei Gery’s + Tary’s Favourites blicken wir jetzt im Mai auf

K.C. & the Sunshine Band.

Sie zeigten bereits vor etwa 50 Jahren,

wie fröhlich und erfolgreich das Miteinander

von verschiedenen Geschlechtern, Hautfarben,

Rassen und Religionen sein kann,

wenn man es will und zulässt.

Neben einem Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame

erhielt die Band zahlreiche Auszeichnungen.

2025 und 2026 ist sie wieder weltweit unterwegs.

Also:

Sendung Portrait: K.C. & the Sunshine Band

am Montag, 25. Mai 2026, 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

nur im Internet Livestream.

In der LoRa Mediathek kann man die Favourites

7 Tage lang nach dem Sendetermin nachhören

oder sich als mp3 runterladen.

Vorschau: Wunschbox im Juli

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 29. Juli 2026

nach den 22 Uhr Nachrichten bis Mitternacht

die Wunschbox.



Da gibt’s eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com.



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery