Fußball-Liebhaber – Amateure im Gespräch: Post SV

Am Donnerstag, den 28. Mai 2026 haben wir um 20 Uhr Vertreter des Post SV zu Gast. Der Verein spielt nicht nur in den verschiedenen Klassen Fußball, sondern legt auch besonderen Wert auf Frauen und Mädchenfußball. Unsere Sendung trifft sich ziemlich genau mit dem 100-jährigen Bestehen des Vereins.

Zu Gast sind:

Burak Aydin – Spielertrainer 1. Herrenmannschaft

Klaus Weidinger – Hauptverein PSV München

Jörg Mücke – stv. Abteilungsleiter Fussbal, techn. Leiter Herren

Michael Kamps – Abteilungsleiter Fussball – Techn. Leiter Damen

Moderation: Max Bryn