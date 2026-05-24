Integreat, der mehrsprachige Online-Wegweiser zum Alltag in München

Gespräch mit Corinna Käser, der Koordinatorin von Integreat.

Dieser Wegweiser informiert alle neu Angekommenen, vor allem auch Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte und auch Ehrenamtliche über kostenlose Angebote in allen Lebensbereichen – speziell auch für Frauen, Mädchen und Kinder. Diese wichtigen Adressen, Ansprechpartner*innen und Tipps in 24 Sprachen sind eine große Unterstützung bei der Orientierung im Münchner Alltag. Man kann alle Informationen auch hören. Gerade für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund droht der Integrationsprozess schon an der Versorgung mit notwendigen Informationen zu scheitern.

Sendung von Kolibri vom 19.05.2025 – Länge: 44:22 Min.

Eine Sendung von Kolibri – Interkulturelle Stiftung