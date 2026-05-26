Politische Lieder von der Band Laibach und ihrem Album „NATO“

In den Politischen Liedern am Donnerstag um 16 Uhr geht es um das Album „NATO“ der slowenischen Band Laibach.

Die Kriege beim Zerfall Jugoslawiens waren die blutigsten Kampfhandlungen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Serbien beabsichtigte die Großserbische Lösung und wollte die Aufteilung Jugoslawiens gewaltsam verhindern. Folglich war der Konflikt mit Serbien durch die Unabhängigkeitsbestrebungen der Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Bosnien/Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und Kosovo vorprogrammiert. Etwa 300.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Millionen verloren zeitweise oder dauerhaft ihre Heimat. Europa und die restliche Welt schauten weg.

Die slowenische Band Laibach schuf mit ihrem 1994 erschienenen Album „NATO“ einen beeindruckenden Kommentar zur damaligen Politik der NATO-Staaten . Das Album enthält ausschließlich Coverversionen zum Thema Krieg und Militarismus.