Kreislaufschränke in München

In München stehen inzwischen 18 sogenannte Kreislaufschränke. Dort können Menschen gut erhaltene Alltagsgegenstände vorbeibringen oder mitnehmen. Hinter dem Projekt steckt der Verein Kreislaufschränke München e.V., der nachhaltigen Konsum und mehr Austausch in der Nachbarschaft fördern möchte.

Wir haben mit Chris Ross aus dem Vorstand des Vereins gesprochen. Als Erstes wollten wir von ihm wissen, was ein Kreislaufschrank eigentlich genau ist.

Beitrag Kreislaufschränke – Länge: 7:54 Min.