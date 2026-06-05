Am 19. Juni ist der internationalen Tag für die Beseitigung sexualisierter Gewalt in Konflikten

Am 19. Juni, dem Internationalen Tag für die Beseitigung sexualisierter Gewalt in Konflikten, stellen wir dieses zentrale Thema in den Mittelpunkt unserer Sendung. Wir beleuchten Hintergründe und sprechen mit Expert:innen und Aktivist:innen über den aktuelles Status und notwendige Maßnahmen.

Das erwartet euch:

medica mondiale im Fokus

Eine der wenigen Organisationen in Deutschland, die sich gezielt für Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt einsetzt.

👉 Im Interview: Jana Ongoma Schwerdtfeger, Leiterin der Internationalen Programmarbeit bei medica mondiale.

Stimmen aus dem Sudan

Asjad Alnoo, ausgezeichnet als „Rebellin gegen den Krieg 2026“ (Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit), berichtet als Aktivistin über sexualisierte Kriegsgewalt im Sudan.

Kunst, Musik und Engagement aus München und dem Kongo

Die international bekannte Münchner Künstlerin Kokonelle (Sängerin, Rapperin, Songwriterin mit kongolesischen Wurzeln) spricht mit uns über sexualisierte Gewalt im Kongo.

Hör-Story: Nadia Murad

Monika Seiller porträtiert die Nobelpreisträgerin und jesidische Überlebende des IS-Terrors Nadia Murad – eine eindrucksvolle Geschichte von Widerstand und Engagement.

🎧 Eine Sendung, die informiert, bewegt und Perspektiven eröffnet.

Sendung zum Nachhören: