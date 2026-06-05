Musik im Exil: Wie verändert sich ein Künstler, wenn sich sein Land verändert?

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben viele Künstler*innen Russland verlassen. Zu ihnen gehören auch die Mitglieder der Rap-Gruppe Kasta, die seit vielen Jahren zu den bekanntesten Vertretern der russischsprachigen Musikszene zählt.

Kasta tritt regelmäßig in Deutschland auf und wird auch in diesem Jahr wieder auf Tour sein: am 7. Juni in Hamburg, am 9. Juni in Bremen und am 12. Juni in Stuttgart. Für Radio LORA München haben wir mit Shym, einem Mitglied der Gruppe, über Musik, Emigration, die russische Kulturszene und das Leben im Exil gesprochen.