Polnische Redaktion: Interview mit Knut Abraham

5. Juni 2026 aurelia Alles zum Nachhören 0

Redakcja Polonium, Knut Abraham, Bild KI
Redakcja Polonium, Knut Abraham, Bild KI

Am 26.05.2026 kam in der polnischen Redaktion Redakcja POLONIUM ein Interview mit dem Polen-Beauftragten der Bundesregierung Knut Abraham.

Interviewgast: Knut Abraham, MdB

Hier das Interview zum Nachhören, in 4 Teile aufgeteilt:

Teil 1: Vorstellung Knut Abraham, 16:58 min
Teil 2: Interview Knut Abraham, 04:18 min
Teil 3: Energiepolitik, 13:15
Teil 4: Ausblick auf die Zukunft, 08:21 min

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