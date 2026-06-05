Polnische Redaktion: Interview mit Knut Abraham

Am 26.05.2026 kam in der polnischen Redaktion Redakcja POLONIUM ein Interview mit dem Polen-Beauftragten der Bundesregierung Knut Abraham.
Interviewgast: Knut Abraham, MdB
Hier das Interview zum Nachhören, in 4 Teile aufgeteilt:
Am 26.05.2026 kam in der polnischen Redaktion Redakcja POLONIUM ein Interview mit dem Polen-Beauftragten der Bundesregierung Knut Abraham.
Interviewgast: Knut Abraham, MdB
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