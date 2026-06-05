Polnische Redaktion: Interview mit Knut Abraham

Am 26.05.2026 kam in der polnischen Redaktion Redakcja POLONIUM ein Interview mit dem Polen-Beauftragten der Bundesregierung Knut Abraham.

Interviewgast: Knut Abraham, MdB

Hier das Interview zum Nachhören, in 4 Teile aufgeteilt:

Teil 1: Vorstellung Knut Abraham, 16:58 min

Teil 2: Interview Knut Abraham, 04:18 min

Teil 3: Energiepolitik, 13:15