Rad-Sternfahrt in und um München

10. Juni 2026 Gery & Tary Alles zum Nachhören, Ankündigungen und Veranstaltungstipps, München, Sport 0

Am Sonntag, 14. Juni 2026 findet die Fahrrad-Sternfahrt des ADFC München in und um München statt.

Wir von Radio Lora München sind da auch mit dabei und liefern neben Live-Berichten und Interviews direkt von den Strecken der Sternfahrt auch noch die passende Musik dazu.

Das Ganze ist hörbar im Livestream – Radio Lora München  

Also …

Special zur Radsternfahrt des ADFC München 
am Sonntag, 14. Juni 2026, ca 11:00 Uhr bis etwa 15:30 Uhr
im Internet Livestream 

mit Live-Berichten von den Routen der Sternfahrt,
ständig aktualisierter Berichterstattung von der Fahrt
und passender Musik aus dem Studio.

Wir wünschen viel Spaß beim Mitradeln und/oder Zuhören 
und eine unfallfreie Fahrt. 
Die Mitwirkenden von Lora München

… Schönes Wetter ist bestellt … 

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