Rad-Sternfahrt in und um München

Am Sonntag, 14. Juni 2026 findet die Fahrrad-Sternfahrt des ADFC München in und um München statt.
Wir von Radio Lora München sind da auch mit dabei und liefern neben Live-Berichten und Interviews direkt von den Strecken der Sternfahrt auch noch die passende Musik dazu.
Das Ganze ist hörbar im Livestream – Radio Lora München
Also …
Special zur Radsternfahrt des ADFC München
am Sonntag, 14. Juni 2026, ca 11:00 Uhr bis etwa 15:30 Uhr
im Internet Livestream
mit Live-Berichten von den Routen der Sternfahrt,
ständig aktualisierter Berichterstattung von der Fahrt
und passender Musik aus dem Studio.
Wir wünschen viel Spaß beim Mitradeln und/oder Zuhören
und eine unfallfreie Fahrt.
Die Mitwirkenden von Lora München
… Schönes Wetter ist bestellt …
Antworten