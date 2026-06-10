Rad-Sternfahrt in und um München

Am Sonntag, 14. Juni 2026 findet die Fahrrad-Sternfahrt des ADFC München in und um München statt.

Wir von Radio Lora München sind da auch mit dabei und liefern neben Live-Berichten und Interviews direkt von den Strecken der Sternfahrt auch noch die passende Musik dazu.

Das Ganze ist hörbar im Livestream – Radio Lora München

Also …

Special zur Radsternfahrt des ADFC München

am Sonntag, 14. Juni 2026, ca 11:00 Uhr bis etwa 15:30 Uhr

im Internet Livestream

mit Live-Berichten von den Routen der Sternfahrt,

ständig aktualisierter Berichterstattung von der Fahrt

und passender Musik aus dem Studio.

Wir wünschen viel Spaß beim Mitradeln und/oder Zuhören

und eine unfallfreie Fahrt.

Die Mitwirkenden von Lora München

… Schönes Wetter ist bestellt …