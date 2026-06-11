Freitag 12.06. – Kleinkunstfunke um 16 Uhr

Von 13. bis 17. Mai hat das Radiocamp in Markelfingen am Bodensee stattgefunden. Radioaktive aus ganz Deutschland und darüber hinaus treffen sich dort, um gemeinsam kreativ zu werden, Fähigkeiten weiterzugeben und sich zu vernetzen. Das Radiocamp ist ein Mitmachfestival und damit auf die Mitgestaltung seiner Besucher*innen angewiesen. Wir vom Kleinkunstfunken waren mit vor Ort und haben uns zusammen mit den anderen Besucher*innen über vier Tage hinweg einen Ort der Entwicklung, Transformation und Gemeinschaft kreiert. Was dabei alles zustande gekommen ist, erfahrt ihr am Freitag, den 12.06. um 16 Uhr live auf LORA München 92,4 Megahertz auf DAB+ und im Livestream. Anschließend gibt’s die Sendung zum Nachhören auf der LORA Webseite und allen gängigen Streaming-Diensten.