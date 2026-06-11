go drag!munich

in dem Festival, das vom 10.6. bis zum 14.6. zum zweiten Mal in München veranstaltet wird, kann nicht nur Drag-Kunst von weiblichen, trans* und nichtbinären Künstler*innen bewundert werden, es bietet auch Raum und Zeit für Gespräche, Workshops und Parties für die queere Community und alle die mal reinschnuppern wollen

Ausführliche Infos auch zum Programm gibt`s im Netz

Beitrag von Beate Stoelzel