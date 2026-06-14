Bunt, laut und unübersehbar: Die Radsternfahrt 2026 bewegt München

Der ADFC München setzte mit seiner Radsternfahrt auch dieses Jahr wieder ein eindrucksvolles Zeichen für eine zukunftsfähige Mobilität. Tausende Radfahrerinnen und Radfahrer aus der gesamten Metropolregion München beteiligten sich an der größten Fahrrad-Demonstration im Großraum München und machten gemeinsam deutlich: Die Zukunft fährt Rad.

14 Rad-Demozüge aus der Stadt München und den umliegenden Landkreisen führten die Teilnehmenden auf zur zentralen Kundgebung auf dem Königsplatz. Die farbenfrohe und friedliche Demonstration zeigte eindrucksvoll, wie viele Menschen sich sichere und attraktive Bedingungen für den Radverkehr wünschen.

Forderungen waren unter anderem: getrennte Radwege, lückenlose Radwegenetze, geschützte Kreuzungen, sichere Schulradwege, mehr Platz für den Radverkehr und Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten.

LORA München war während der kompletten Sternfahrt und zur Kundgebung mit einem Livestream on Air! Außenreporter:innen begleiteten die einzelnen Routen und sendeten Liveberichte und Interviews mit Aktivisti ins Studio. Musikredakteur Gery griff tief ins Regal mit Musik von Hardrock und Hiphop bis zu nostalgischem Heimatsound.

Außenreporter von LORA München