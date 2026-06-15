Westend-Perspektiven: Ist Migration überhaupt noch ein Thema?

Welcher Münchner Stadtteil ist der „internationalste“? Wahrscheinlich das Westend – auch wenn die offiziellen Statistiken beim Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte eher Stadtteile wie Moosach, Milbertshofen oder Ramersdorf vorne sehen.

Im Griechischen Haus haben wir Edgardis Garlin vom „Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit“ getroffen. Mit ihr sprechen wir über KIKUS, ein Sprachlernkonzept für Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Zuvor waren wir mit Christina Chatziparasidou verabredet. Sie wurde im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden sowie zur Beauftragten für Migration und Integration gewählt. Als Erstes haben wir sie gefragt, ob es gerade im Westend überhaupt noch eine Beauftragte für Migration und Integration braucht.