Rassismus in Bayern – ein Erfahrungsbericht

Mittwoch, 24. Juni 2026, 21:00 Uhr

Wiederholungen:

– Do., 25.6., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ & Internet-Stream)

– Sa., 27.6., 20:00 Uhr (Internet-Stream)

– So., 28.6., 11:00 Uhr (Internet-Stream)

Rassismus gibt es nicht im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Schließlich sind wir aufgeklärte (und nach den Erfahrungen von 1933 – 1945 geläuterte) Demokraten, denen bewusst ist, dass alle Menschen gleichwertig sind und sogar, dass die Wissenschaft längst den Beweis geliefert hat, dass die Rassebezeichnung, wie man sie beispielsweise bei Hunden anwendet, auf den Menschen nicht anwendbar ist … Die genetischen Übergänge sind fließend, die Variation innerhalb von Populationen ist sehr groß, und die Grenzen zwischen Populationen sind historisch ständig durchmischt worden. Menschen sind Menschen. Punkt.

Gleichwohl, Rassismus und Rechtsextremismus, zwei Geschwister im Geiste, „liegen voll im Trend“, muss man leider konstatieren, und zwar offenbar weltweit. Menschen halten sich (und ihre Peers) wieder ganz selbstverständlich für hochwertiger als alle anderen, zumal wenn diese fremdartig aussehen, anders denken oder sonst wie nicht in das Schema passen, welches solche Leute als ihren selbst-definierten, kleingeistigen „Maßstab“ ansehen. Manche ziehen gar ihren ganzen Stolz aus dem Ergebnis eines genetischen Würfelspiels anstatt aus eigenen Erfolgen oder guten Entscheidungen oder erreichten Zielen, womöglich haben sie nichts anderes, worauf sie stolz sein können?

Ist er also noch da, der längst überwunden geglaubte Rassismus?

Und WIE der noch da ist! In dieser Gegensprechanlage schildert eine im Münchner Umland lebende (und Deutsch sprechende) US-Amerikanerin mit etwas dunklerer Haut als die des Durchschnittsdeutschen ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit Rassismus … und sie hat leider diesbezüglich eine ganze Menge zu erzählen. Und ihr könnt ebenfalls mit ihr sprechen. Wollt ihr eigene Erfahrungen schildern oder Fragen zu ihren Erlebnissen stellen oder diese kommentieren? Dann ruft gern an während der Sendung unter der Studionummer 089 – 4895 2305.