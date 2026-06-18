Führung durch die Großmarkthalle München – soll sie an den Stadtrand verlagert werden?

Am Freitag, dem 12. Juni 2026, fand eine Führung durch den Großmarkt in München-Sendling statt. Radio LORA war dabei. Leonhard Dünninger von der Geschäftsstelle der Stadt Märkte München, hat die Führung geleitet. In unserem Beitrag hören Sie einen Auszug aus seinen Vortrag.

Nach einem ausführlichen Einstieg über die Geschichte Münchens kam er dann über den früheren Verkauf und Handel von Getreide, Gemüse und Kleinvieh auf dem Viktualienmarkt und dem Marienplatz. Quasi die Vorläufer Orte des Großmarkt und des Viehhof. Der Beitrag beginnt mit dem Bau der Schrannenhalle und wie es zur Großmarkthalle in Sendling kam.

Außerdem kommen Beschäftigte und Händler zu Wort. Sie äußern sich zur Frage, ob sie sich eine Verlagerung des Großmarkts an einen anderen Standort vorstellen können.

Magazinbeitrag vom 17.06.2026 – hier zum Nachhören:

Interview mit Leonhard Dünninger: 15:55 min