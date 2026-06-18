Soundtrack zur Radl-Sternfahrt vom 14. Juni bei Gery’s + Tary’s Favourites

Die fünfstündige Live-Berichterstattung von Lora München von der Radl-Sternfahrt
am Sonntag, 14. Juni 2026 war ein voller Erfolg!
Da Lora München sonntags nur im Livestream zu hören ist,
gibt es in den Favourites im Juni und Juli eine Zusammenfassung
dieses großartigen Ereignisses.
Im Juni 2026 haben Gery’s + Tary’s Favourites
zwei Sendetermine zur Verfügung auf UKW.
Es gibt also den
Soundtrack zur Radl-Sternfahrt, Teil 1
am Montag, 22. Juni 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW und im Internet Livestream
eine Zusammenfassung der Stunde von 11 bis 12 Uhr:
Die Strecken von weiter weg sind schon gestartet,
wie z.B. von Rosenheim, Augsburg, Petershausen, Tutzing, Grafing, Freising, usw.
Plan: Zusammen mit den vier Münchner Strecken trifft man sich in der Leopoldstraße
und fährt dann über die Brienner Straße und Karolinenplatz zum Königsplatz
zur gemeinsamen Kundgebung um ca. 15:30 Uhr.
Im ersten Teil gibt es erste Teilnehmerzahlen und
Kurzberichte von den Strecken und Grußworte und …
Beate Stölzel und Felicitas Hübner haben Holger Quick,
Sprecher des Bündnis Radentscheid München als Gast im Studio …
Im Sendestudio sind Clemens Koller und Gerd Geißler (Gery).
Letzterer kümmert sich um die Musik, und die kommt von
Austria Project, John Farnham, den H-Blockx,
den Rolling Stones und Beatles u.v.m.
und
Soundtrack zur Radl-Sternfahrt, Teil 2
am Montag, 29. Juni 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW und im Internet Livestream
eine Zusammenfassung der Stunde von 12 bis 13 Uhr:
Die Strecken rollen auf München zu und sammeln dabei immer mehr Mitradelnde ein,
die Teilnehmerzahlen steigen stetig, die vier Münchner Strecken sind kurz vor dem Start.
Plan: Alle Strecken treffen sich dann in der Leopoldstraße und fahren dann
über die Brienner Straße und Karolinenplatz zum Königsplatz
zur gemeinsamen Kundgebung um ca. 15:30 Uhr.
Im zweiten Teil gibt weitere Kurzberichte von den Strecken und Grußworte und …
Beate Stölzel und Felicitas Hübner haben weiter Holger Quick,
Sprecher des Bündnis Radentscheid München als Gast im Studio …
Im Sendestudio sind Clemens Koller und Gerd Geißler (Gery).
Letzterer kümmert sich um die Musik, und die kommt von
Svenson, Russ Ballard, der Formation Pharao, Walter Murphy, u.v.m.
Die Favourites werden wiederholt …
in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.
und am darauffolgenden Wochenende
am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
jeweils nur im Internet Livestream.
Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …
7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek
(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)
Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com
Viel Spaß beim Zuhören
wünscht
Vorschau:
Teile 3 und 4 des Soundtracks Zur Radl-Sternfahrt am 27. und 29. Juli 2026,
jeweils um 16 Uhr
und …
Nächste Wunschbox im Juli 2026
am Mittwoch, 29. Juli 2026 nach den 22 Uhr Nachrichten bis 24:00 Uhr
gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox.
Da spielen wir Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.
Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com
Merci.
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