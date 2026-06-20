Westend-Perspektiven: Wie das Griechische Haus Menschen zusammenbringt

Vielfalt, Begegnung und Austausch – dafür steht das Griechische Haus in der Bergmannstraße. Was ursprünglich als Anlaufstelle für Menschen mit griechischen Wurzeln gedacht war, hat sich längst zu einem offenen Treffpunkt für den gesamten Stadtteil entwickelt.

Wie das im Alltag aussieht, darüber haben wir mit Basira Beutel gesprochen, die das Projekt „Kulturelle Diversität“ verantwortet. Und mit Hailu Mamo Gemuchu, der unter anderem den Stadtteiltreff „Café Philoxenos“ betreut. Zuerst haben ihn mit einer provokanten Frage konfrontiert: Kommen ins Griechische Haus eigentlich nur Griechinnen und Griechen?