Feldmochinger Weltladen, Licht im Siegelschungel?, Zivilgesellschaft weltweit unter Druck – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ Teil 3/2026

In der dritten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:

Global denken, lokal Handeln: Wir stellen den Feldmochinger Weltladen vor



Licht im Siegelschungel? Was bringt die Empowering Consumers Directive (kurz: EmpCo) der EU?



„Bitter Oranges – Afrikanische Erntearbeiter in Kalabrien“, so der Titel einer Ausstellung im EineWeltHaus



„Zivilgesellschaft weltweit unter Druck – Wie viel Zeit bleibt noch?“ Darüber sprachen in München Julia Duchrow, Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International und Katja Niebler vom Global Youth Collectiv von Amnesty.