Feldmochinger Weltladen, Licht im Siegelschungel?, Zivilgesellschaft weltweit unter Druck – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ Teil 3/2026

21. Juni 2026 Nick Alles zum Nachhören, International, München, Wirtschaft und Soziales 0

Günter Hiegemann im Feldmochinger Weltladen

In der dritten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:

  • Global denken, lokal Handeln: Wir stellen den Feldmochinger Weltladen vor
  • Licht im Siegelschungel? Was bringt die Empowering Consumers Directive (kurz: EmpCo) der EU?
  • „Bitter Oranges – Afrikanische Erntearbeiter in Kalabrien“, so der Titel einer Ausstellung im EineWeltHaus
  • „Zivilgesellschaft weltweit unter Druck – Wie viel Zeit bleibt noch?“ Darüber sprachen in München Julia Duchrow, Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International und Katja Niebler vom Global Youth Collectiv von Amnesty.

Schreibe den ersten Kommentar

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*