Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind!

Seid mißtrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben für euch erwerben zu müssen.

Wacht darüber, daß eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird!

Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet!

Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt!

Günter Eich, aus seinem Gedicht „Wacht auf!“ (1950)

Am Donnerstag, den 25. Juni 2026 um 16 Uhr geht es –

passend zur Weltlage – um Anti-Kriegs-Lieder.



Musikalisch sind in dieser Sendung dabei:

die Goldenen Zitronen, Lin Jaldati, Friedemann Weise, Liböön, Die Vielen,

Dota Kehr, Max Prosa, Panta Rhei, Swiss und die Andern, Nina Hagen,

Roswitha Trexler, Laut Fragen, Finch, Steiner & Madlaina, Massive Attac,

Tom Waits und Funny van Dannen.