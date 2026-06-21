Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind!
Seid mißtrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben für euch erwerben zu müssen.
Wacht darüber, daß eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird!
Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet!
Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt!
Günter Eich, aus seinem Gedicht „Wacht auf!“ (1950)
Politische Lieder am Donnerstag
um 16 Uhr
Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind!
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