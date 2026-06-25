Im Gespräch mit dem russischen Filmkritiker Anton Dolin: „Kunst erfordert nicht nur Talent, sondern auch großen Mut.“

Kann Kino gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen? Welche Verantwortung trägt der Einzelne in Zeiten des Krieges? Und welche Filme erzählen heute am besten von Russland und Deutschland?

Darüber spricht der russische Filmkritiker und Kulturjournalist Anton Dolin, eine der bekanntesten Stimmen des russischsprachigen Kulturjournalismus. Im Interview für die Sendereihe „Zwischen Russland und Deutschland – mit Marina Dorn“ auf Radio LORA München geht es um die Filmfestspiele von Cannes, das russische Kino, Exil, Propaganda und die Rolle der Kunst in Zeiten des Krieges.

Das Gespräch entstand im Vorfeld seines Auftritts mit „Radio Dolin Live“ am 28. Juni im Kulturzentrum GOROD in München.

Interview mit russische Filmkritiker Anton Dolin (Auf Deutsch) – Länge: 57:59

Interview mit russische Filmkritiker Anton Dolin (Auf Russisch) – Länge: 37:29